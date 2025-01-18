Кардиолог Исламова: затяжной кашель может вызываться разными патологиями сердца

Кардиолог Диляра Исламова объяснила, почему возникает сердечный кашель. Кардиолог Исламова рассказала, что кашель не всегда сигнализирует о заболеваниях дыхательной системы – в ряде случаев он может быть сигналом нарушений, возникающих в работе сердечно-сосудистой системы.