Кардиолог Исламова: затяжной кашель может вызываться разными патологиями сердца

Кардиолог Диляра Исламова объяснила, почему возникает сердечный кашель. Кардиолог Исламова рассказала, что кашель не всегда сигнализирует о заболеваниях дыхательной системы – в ряде случаев он может быть сигналом нарушений, возникающих в работе сердечно-сосудистой системы.
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