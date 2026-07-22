Press TV: в Ахвазе, Рамшире и Сирике на юге Ирана произошли взрывы

В трех городах Ирана прогремели взрывы. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV. Взрывы произошли в городах Ахваз и Рамшир на юго-западе страны и расположенном на побережье Ормузского пролива городе Сирик.
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