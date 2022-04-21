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Мишин о состоянии Семененко: «Женя восстанавливается. Речи о выписке пока нет»

Тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии Евгения Семененко после падения на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге 16 апреля.

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