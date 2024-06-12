В Твери проходит торжественное перенесение мощей святого благоверного князя Михаила Тверского в Спасо-Преображенский кафедральный собор

12 июня, в День России, в Твери проходит торжественное перенесение мощей святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского из Воскресенского собора в восстановленный Спасо-Преображенский кафедральный собор.
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