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Пронедра

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Блогер Милохин готов петь и танцевать на корпоративах не в РФ за 50 000 долларов

Блогер Милохин готов петь и танцевать на корпоративах не в РФ за 50 000 долларов

Популярный российский блогер и певец Даня Милохин, после переезда в Объединенные Арабские Эмираты продолжающий развивать карьеру за пределами России, начал принимать предложения о выступлениях на частных мероприятиях.

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