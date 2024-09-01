Дмитрий Аркатовский: «Заметка, конечно, вредная, но к мнению прессы мы должны прислушиваться»

Деткор газеты «Ленинские искры», а сейчас сотрудник «Петербургского дневника» о своей публикации в первом в стране печатном издании для детей и юношества, которому в эти выходные исполнилось 100 лет В 1981 году я учился в седьмом классе одной из ленинградских школ и очень хотел стать журналистом.