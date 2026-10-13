Происшествия
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Происшествия

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Жительница Германии переехала в Курганскую область и стала участником Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утверждена Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г.

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