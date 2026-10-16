Экипаж космического корабля "Союз-23" - командир Вячеслав Зудов и бортинженер Валерий Рождественский во время тренировок на море, 1976 год © Альберт Пушкарев/ТАСС Полет «Союза-23» в 1976 году изначально шел не по плану – перенесли день запуска, сломался автобус космонавтов, старт выпал на христианский праздник.
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