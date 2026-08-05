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Славянская доктрина

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Соль Земли. Cтолица бефстроганов

Соль Земли. Cтолица бефстроганов

Соль Земли. Cтолица бефстроганов Для справки: Bœuf Stroganoff  (говядина по-строгановски) - популярное блюдо русской кухни, приготовленное из мелко нарезанных кусочков говядины (строганины), залитых горячим сметанным соусом.

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