Соль Земли. Cтолица бефстроганов Для справки: Bœuf Stroganoff (говядина по-строгановски) - популярное блюдо русской кухни, приготовленное из мелко нарезанных кусочков говядины (строганины), залитых горячим сметанным соусом.
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