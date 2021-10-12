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«Последнее прощай»: Польский вариант «газовой независимости» от России назвали сомнительным

«Последнее прощай»: Польский вариант «газовой независимости» от России назвали сомнительным

Аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков негативно оценил планы Польши по освобождению от российской «газовой зависимости» путем сотрудничества с другими поставщиками и назвал подобные планы сомнительными.

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