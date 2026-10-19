Многие уже начали выбирать жилье на новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря по 10 января.
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