Конгрессвумен Грин предрекла США судьбу Израиля из-за миграционной политики Байдена

Соединенные Штаты Америки рискуют разделить участь Израиля из-за миграционной политики президента Джо Байдена, которая отличается крайне малой эффективностью, заявила 8 октября конгрессвумен от партии республиканцев Марджори Тейлор Грин.
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