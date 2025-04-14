Депутат Рады предложила разорвать отношения с США после слов Трампа

Верховная рада рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с США из-за слов Трампа.Слова президента США о вине Украины в конфликте с Россией являются поводом для разрыва дипломатических отношений между странами.
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