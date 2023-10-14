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На пульсе времени

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Британский журнал: Российские войска перешли в наступление по всему фронту ещё до начала зимы

Британский журнал: Российские войска перешли в наступление по всему фронту ещё до начала зимы

Летом контрнаступлению ВСУ мешали высокие кусты и обширные минные поля на подступах к российским позициям.

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