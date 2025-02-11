Слитый британцами якобы "мирный план" таковым в действительности не является. Он предполагает оккупацию Украины западной коалицией, накачивание Киева оружием и дальнейшую агрессию.
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