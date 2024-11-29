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ЦБ заявил о росте ценового разрыва между новостройками и вторичкой до 57%

ЦБ заявил о росте ценового разрыва между новостройками и вторичкой до 57%

Высокие ставки по рыночной ипотеке, снижающийся спрос на вторичное жилье и субсидированные программы от застройщиков и банков привели к сохранению большого разрыва цен между сегментами первичного и вторичного жилья Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в России в 2024 году продолжил расти и по итогам третьего квартала достиг 54–57%, говорится в обзоре ЦБ.

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