ЦБ заявил о росте ценового разрыва между новостройками и вторичкой до 57%

Высокие ставки по рыночной ипотеке, снижающийся спрос на вторичное жилье и субсидированные программы от застройщиков и банков привели к сохранению большого разрыва цен между сегментами первичного и вторичного жилья Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в России в 2024 году продолжил расти и по итогам третьего квартала достиг 54–57%, говорится в обзоре ЦБ.