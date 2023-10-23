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Мировое обозрение

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Бои на фланге Артёмовска: десант атакует врага, штурмую Васюковку (ВИДЕО)

Бои на фланге Артёмовска: десант атакует врага, штурмую Васюковку (ВИДЕО)

Штурмовики ВДВ ведут наступательные действия на северном фланге Артёмовска.  БМД 106 гв. дивизии ВДВ поддерживают атаки штурмовых группы на Соледаро-Артемовском направлении, уничтожая вражескую технику, пехоту и огневые точки.

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