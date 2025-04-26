Как научить ребёнка правильно вести себя в экстремальной ситуации

Разбираемся. Источник: Unsplash Почему не надо пугать детей «дядей-полицейским», с какого возраста рассказывать ребенку об экстремальных ситуациях и как с ними справляться, объяснила доцент кафедры теоретической и практической психологии Камчатского государственного университета им.