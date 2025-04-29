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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» не побеждает «Спартак» 5 матчей подряд – 4 поражения и ничья. Красно-белые – явные фавориты матча в Кубке

«Динамо» не побеждает «Спартак» 5 матчей подряд – 4 поражения и ничья. Красно-белые – явные фавориты матча в Кубке

«Спартак» и «Динамо» встретятся в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команда Марцела Лички не может обыграть «Спартак» на протяжении 5 матчей – 4 поражения и ничья.

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