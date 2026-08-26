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Немецкого журналиста заочно арестовали после слов об «убийстве русских»

Басманный суд Москвы заочно арестовал корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса по делу о возбуждении ненависти или вражды после его высказываний об убийстве русских.

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