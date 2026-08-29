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Царьград

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Ещё один QR-код: В магазинах введут новый принцип платежей – Чего нам ждать 1 сентября

Ещё один QR-код: В магазинах введут новый принцип платежей – Чего нам ждать 1 сентября

В магазинах России введут новый принцип платежей, который вроде бы должен упростить расчёты. По факту мы получим ещё один QR-код.

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