Калининградский порт может достаться «Росатому» Будущим владельцем Калининградского морского торгового порта (КМТП) может стать структура госкорпорации «Росатом», сообщает издание «Ведомости».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Калининградский порт может достаться «Росатому» Будущим владельцем Калининградского морского торгового порта (КМТП) может стать структура госкорпорации «Росатом», сообщает издание «Ведомости».
Свежие комментарии