Агрегаты молодости: поможет ли аппаратная косметология отложить поход к пластическому хирургу

Сегодня в арсенале косметологов множество современных технологий: лазер, электрический ток, магнитные волны, нагревание и охлаждение, ультрафиолет — все это так или иначе работает на продление молодости и сохранение красоты.
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