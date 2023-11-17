Doctorpiter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Doctorpiter.ru

521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Compton
    Статья не образованного ,злого человека явно не в ладах с головой! Кто это выпустил в печать???? Боитесь токсоплазмоз...После 65 лет даже...
  • Вячеслав Афанасьев
    чушь.После 65 лет даже...
  • Ludmila Krivchun
    Пишут разную муть. Противно читать.После 65 лет даже...

Агрегаты молодости: поможет ли аппаратная косметология отложить поход к пластическому хирургу

Агрегаты молодости: поможет ли аппаратная косметология отложить поход к пластическому хирургу

Сегодня в арсенале косметологов множество современных технологий: лазер, электрический ток, магнитные волны, нагревание и охлаждение, ультрафиолет — все это так или иначе работает на продление молодости и сохранение красоты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх