Смейся до слёз

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15 фото о борьбе времени с архитектурой

15 фото о борьбе времени с архитектурой

Не только люди пытаются повернуть время вспять: годы и возраст влияют и на архитектурные сооружения. Правда, тут много дополнительных факторов, играющих не в пользу зданий и строений: иногда люди сами их разрушают, иногда случаются пожары и войны.

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