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Регионы России

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«Динамо» Махачкала уступило «Ахмату» в матче 8-го тура РПЛ

«Динамо» Махачкала уступило «Ахмату» в матче 8-го тура РПЛ

Махачкалинское «Динамо» 13 сентября в домашнем матче 8-го тура чемпионата России по футболу потерпело поражение от грозненского «Ахмата» со счётом 2:3.

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