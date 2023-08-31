В Липецкой области сотрудники полиции и общественники помогли детям из многодетных семей подготовиться к школе

Накануне нового учебного года полицейские и представитель Общественного совета при УМВД России по Липецкой области Владимир Хожайнов в рамках акции «Помоги пойти учиться» посетили многодетные семьи, проживающие на территории Липецкого района.
Накануне нового учебного года полицейские и представитель Общественного совета при УМВД России по Липецкой области Владимир Хожайнов в рамках акции «Помоги пойти учиться» посетили многодетные семьи, проживающие на территории Липецкого района.
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