7 августа, отмечаем народный праздник Анна Летняя. Еще одна напоминалка, что лето пока здесь) Можно: ✔️начинать копать картошку, если чувствуете, что она уже созрела ✔️идти в лес за грибами ✔️готовить блюда из свежей картошки Нельзя: 🟣торговаться, пытаться снизить цену на рынке – к финансовым трудностям 🟣есть мясные блюда – считается, что после этого 9 дней будут проблемы с пищеварением 🟣чинить обувь, зашивать одежду — 7 августа вся эта работа будет в пустую, а вещи скоро станут вообще непригодными 🟣ругаться, провоцировать конфликты – помириться очень долго не удастся.