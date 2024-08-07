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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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7 августа, отмечаем народный праздник Анна Летняя

7 августа, отмечаем народный праздник Анна Летняя. Еще одна напоминалка, что лето пока здесь) Можно: ✔️начинать копать картошку, если чувствуете, что она уже созрела ✔️идти в лес за грибами ✔️готовить блюда из свежей картошки Нельзя: 🟣торговаться, пытаться снизить цену на рынке – к финансовым трудностям 🟣есть мясные блюда – считается, что после этого 9 дней будут проблемы с пищеварением 🟣чинить обувь, зашивать одежду — 7 августа вся эта работа будет в пустую, а вещи скоро станут вообще непригодными 🟣ругаться, провоцировать конфликты – помириться очень долго не удастся.

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