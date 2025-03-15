Стал известен регион с самыми аккуратными водителями

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), больше всего автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО за безаварийную езду в 2024 году зафиксировано в Москве (50,2%), что на 3,4% больше, чем годом ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии