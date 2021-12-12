Нурмагомедов отреагировал на поражение Порье в бою за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отрегаировал на результат главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, в котором бразилец Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Дастином Порье.