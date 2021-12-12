smi.media

248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    10 сеансов клизмы будет достаточно.Михаилу Саакашвил...
  • Людмила Сергеева
    В РФ часть участн...
  • Grandad
    США помогали Англии в захвате Фолклендских островов, объясняя свои действия спасением студента п гражданина США, нахо...В Совфеде заявили...

Нурмагомедов отреагировал на поражение Порье в бою за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отрегаировал на результат главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, в котором бразилец Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Дастином Порье.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх