Доктор Мясников: умеренность в еде помогает защитить печень без лекарств

Врач Александр Мясников назвал нелекарственные способы защитить печень от болезней. Известный российский медик и телеведущий рассказал на съемках программы «О самом главном», что помогает защитить печень от возникновения опасных патологий без использования лекарств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии