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Доктор Мясников: умеренность в еде помогает защитить печень без лекарств

Доктор Мясников: умеренность в еде помогает защитить печень без лекарств

Врач Александр Мясников назвал нелекарственные способы защитить печень от болезней. Известный российский медик и телеведущий рассказал на съемках программы «О самом главном», что помогает защитить печень от возникновения опасных патологий без использования лекарств.

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