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Свежие комментарии

  • РХИТ
    это дело каждого, не хотите, не доверяйтедоверяй Богу
  • Разгуляев Николай
    Я научный атеист,но даже для меня фраза "Доверяй богу" звучит глупо и кощунственно.доверяй Богу

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