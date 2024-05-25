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Специалисты Минобороны США участвовали в учениях в Армении

Специалисты Минобороны США участвовали в учениях в Армении

Представители Минобороны США приняли участие в учениях по борьбе с ядерными, химическими и биологическими угрозами, которые прошли в Ереване с 20 по 24 мая, сообщила пресс-служба Совета безопасности Армении в своих соцсетях.

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