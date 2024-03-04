Никки Хейли выиграла свои первые президентские праймериз

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Соперница экс-главы Белого дома Дональда Трампа в борьбе за право представлять Республиканскую партию на выборах президента Никки Хейли одержала первую победу в серии праймериз и кокусов.
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