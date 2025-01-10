FT: в ЕС считают, что Трамп может отменить ряд антироссийских указов и санкций

В Европейском союзе считают, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после инаугурации может отменить ряд антироссийских указов и санкций, введенных при действующем американском лидере Джо Байдене.
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