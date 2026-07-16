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В Крыму продолжают ловить нарушителей на мототехнике, передвигающихся в ночное время

В Крыму продолжают ловить нарушителей на мототехнике, передвигающихся в ночное время

С 17 июня сотрудники ДПС задержали уже 92 водителя, решивших проигнорировать действующий запрет. Как сообщил замначальника отдела ДПС Александр Супрунов, все нарушения фиксировались в «тихий» период — с 22:00 до 06:00.

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