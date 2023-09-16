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Синдэриус Торнвелл: «Конечно же, победители НБА имеют право называть себя чемпионами мира»

Американский новобранец «Автодора» Синдэриус Торнвелл рассказал о своих друзьях из мира НБА. Торнвелл также не согласился с бегуном Ноа Лайлсом, который раскритиковал баскетболистов НБА за то, что они называют себя «чемпионами мира» после победы в чемпионате.

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