Синдэриус Торнвелл: «Конечно же, победители НБА имеют право называть себя чемпионами мира»

Американский новобранец «Автодора» Синдэриус Торнвелл рассказал о своих друзьях из мира НБА. Торнвелл также не согласился с бегуном Ноа Лайлсом, который раскритиковал баскетболистов НБА за то, что они называют себя «чемпионами мира» после победы в чемпионате.