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ТАСС

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На полигоне "Чебаркульский" наградили участников учений "Центр-2026"

На полигоне "Чебаркульский" наградили участников учений "Центр-2026"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Участников стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2026" наградили медалями Минобороны России "За укрепление боевого содружества" на полигоне "Чебаркульский", сообщили в военном российском ведомстве.

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