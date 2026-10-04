На полигоне "Чебаркульский" наградили участников учений "Центр-2026"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Участников стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2026" наградили медалями Минобороны России "За укрепление боевого содружества" на полигоне "Чебаркульский", сообщили в военном российском ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым