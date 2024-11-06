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Индзаги об 1:0 с «Арсеналом»: «Они прессингуют, заставляют защищаться низко. «Интер» ни в чем не уступал, мы обыграли топ-клуб»

Миланцы на своем поле обыграли лондонцев со счетом 1:0 в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. – То, что вы сыграли так низко в защите – это запланированный ход? – Это развитие матча, когда встречаешься с таким соперником, это возможно.

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