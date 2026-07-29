Глава российского МИД Сергей Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками» против России. Он напомнил, что когда стал министром в 2004 году, Запад втянул Прибалтику в очередную волну расширения НАТО под предлогом того, чтобы избавить страны от «ощущения, что они были оккупированы» со стороны Советского Союза.