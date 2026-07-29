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RT Russia

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Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками» против России

Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками» против России

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками» против России. Он напомнил, что когда стал министром в 2004 году, Запад втянул Прибалтику в очередную волну расширения НАТО под предлогом того, чтобы избавить страны от «ощущения, что они были оккупированы» со стороны Советского Союза.

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