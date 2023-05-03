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В Хабаровском крае возможны подтопления из-за вскрытия Амура

В Хабаровском крае возможны подтопления из-за вскрытия Амура

Согласно информации, опубликованной на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), в период с 7 по 9 мая прогнозируется вскрытие реки Амур у Николаевска в Хабаровском крае.

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