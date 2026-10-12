Розенштейн проиграл выборы главы FIDE на фоне вопросов к его бизнесу

Вадим Розенштейн проиграл выборы президента FIDE Аркадию Турлову, набрав 85 голосов против 110. После поражения он обратился в Спортивный арбитражный суд, оспаривая участие Турлова в выборах из-за его российского гражданства до 2022 года.
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