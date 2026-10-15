В ночь на понедельник, 19 октября, температура в Самаре опустится до −2 °C, а днем составит от +6 до +11 °C, при этом осадков не ожидается, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 м/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS "Пусть говорит со...
- Россия "удовлетво...
- ХЛ Организатор празд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым