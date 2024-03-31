"Парень в хаки" выбросил белый флаг. КАБы оказались сильнее дипломатии

САША ЛЕПАЕВ

зеленскому ох как нужно временное перемирие. для накопления снарядов ракет и личного состава. что бы еще раз попробовать свою задумку про нападение на Россию. сейчас будут применены все возможные лазейки затянуть наступление наших военных.это очередная уловка еврея.только полная капитуляция с выдачей всех своих генералов и азовцев. и сложения всего военного оборудования под ноль.ис озвучиванием всех натовских офицеров принимавшим участие в войне против России. и всех пособников сидящих в России.