Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Пятнистый
    Ну ладно, там девчушка еще сопливая и пресыщенная славой, а это толи паталогическая предательница, толи от недоеба эт...Действующая журна...
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"Парень в хаки" выбросил белый флаг. КАБы оказались сильнее дипломатии

"Парень в хаки" выбросил белый флаг. КАБы оказались сильнее дипломатии

Неожиданный поток признаний посыпался из уст "парня в хаки". Он публично отказался от своей "формулы мира" и подал сигнал SOS сразу и Западу, и России.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
зеленскому ох как нужно временное перемирие. для накопления снарядов ракет и личного состава. что бы еще раз попробовать свою задумку про нападение на Россию. сейчас будут применены все возможные лазейки затянуть наступление наших военных.это очередная уловка еврея.только полная капитуляция с выдачей всех своих генералов и азовцев. и сложения всего военного оборудования под ноль.ис озвучиванием всех натовских офицеров принимавшим участие в войне против России. и всех пособников сидящих в России.
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13 час.
Владимир Соловьев
&quot;Одно знаю точно, следующее лето на Украине станет русским.&quot; СЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕТО НА УКРАИНЕ БУДЕТ РУССКИМ ТОЛЬКО ПОСЛЕ БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ И АРЕСТА ЗЕЛЕНСКОГО!  АВТОР, НА ВСЯКИЙ, СЛУЧАЕ НЕ ГОВОРИ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ  &quot;ГОП&quot;!
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12 час.
Владимир Кузнецов
Полностью согласен!
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12 час.

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