Неожиданный поток признаний посыпался из уст "парня в хаки". Он публично отказался от своей "формулы мира" и подал сигнал SOS сразу и Западу, и России.
"Парень в хаки" выбросил белый флаг. КАБы оказались сильнее дипломатии
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
зеленскому ох как нужно временное перемирие. для накопления снарядов ракет и личного состава. что бы еще раз попробовать свою задумку про нападение на Россию. сейчас будут применены все возможные лазейки затянуть наступление наших военных.это очередная уловка еврея.только полная капитуляция с выдачей всех своих генералов и азовцев. и сложения всего военного оборудования под ноль.ис озвучиванием всех натовских офицеров принимавшим участие в войне против России. и всех пособников сидящих в России.
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13 час.
Владимир Соловьев
"Одно знаю точно, следующее лето на Украине станет русским." СЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕТО НА УКРАИНЕ БУДЕТ РУССКИМ ТОЛЬКО ПОСЛЕ БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ И АРЕСТА ЗЕЛЕНСКОГО! АВТОР, НА ВСЯКИЙ, СЛУЧАЕ НЕ ГОВОРИ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ "ГОП"!
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12 час.
Владимир Кузнецов
Полностью согласен!
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12 час.
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