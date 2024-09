Она так заразительно смеётся, значит у неё всё хорошо

Юрий Ильинов

NYT: согласно опросу, Трамп и Харрис оба оказались в тупике Кандидаты в президенты США вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп идут ноздря в ноздрю в новом крупном национальном опросе, а до дня выборов осталось меньше двух месяцев. Опрос, проведенный The New York Times и Siena College, показывает, что Трампа поддерживают 48% против 47% у Харрис среди вероятных избирателей, что в пределах погрешности опроса. Результаты похожи на опрос этой пары в июле, сразу после того, как президент Джо Байден отказался от своей попытки переизбраться. Опрос проводится перед дебатами Харрис и Трампа на ABC News во вторник вечером, единственными запланированными дебатами между двумя кандидатами. И они могут быть еще более важными для вице-президента: согласно опросу, 28% вероятных избирателей заявили, что им нужно узнать больше о Харрис, по сравнению с 9%, которые сказали, что им надо узнать больше о Трампе. Кроме того, 47% потенциальных избирателей посчитали Харрис слишком либеральной, а 32% считают Трампа слишком консервативным. В этом контексте оба кандидата оказались в тупике – не имея возможности придать импульс своим кампаниям, они не продвинулись в рейтинге и не получили ощутимого большинства, в то время как средства для перелома ситуации практически исчерпаны. Опрос NYT/Siena является одним из немногих высококачественных общенациональных опросов, который не показал хотя бы небольшого повышения рейтинга вице-президента после ее быстрого выдвижения и коронации на партийном съезде по выдвижению кандидатов в прошлом месяце в Чикаго. Опрос The Times всегда играл огромную роль в американской политике в последние годы, часто стимулируя сбор средств и освещение в новостях больше, чем любой другой отдельный национальный опрос. Он проводился среди 1695 зарегистрированных избирателей в период с 3 по 6 сентября. Погрешность опроса составляет +/- 2,8 процентных пункта среди вероятных избирателей