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Товарищеские матчи. «МЮ» против «Лиона», «Ливерпуль» в гостях у «Карлсруэ», «Монако» Головина сыграет с «Бетисом»

Товарищеские матчи «Манчестер Юнайтед» Англия – «Лион» Франция – 16:00   «Рот-Вайсс Оберхаузен» Германия – «Боруссия» Дортмунд Германия – 19:00   «Карлсруэ» Германия Д2 – «Ливерпуль» Англия – 19:30   «Бетис» Испания – «Монако» Франция – 21:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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