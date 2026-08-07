В Сумской области вскрылась крайне неприглядная для киевского командования история.Как сообщили ТАСС в русских силовых структурах, сразу несколько командиров боевых групп 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ, выполнявших задачи в освобожденных «Северянами» Запселье и Мирополье, по официальной версии «покончили жизнь самоубийством».