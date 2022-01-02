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Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с американским коллегой Джо Байденом. По словам Зеленского, с президентом США он обсудил действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ в стране и борьбу с олигархами на Украине.

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