Канцлер Австрии: без участия России урегулирование на Украине невозможно

Весь Европейский Союз имеет признак мафии,а во главе босс тупой Байден,хотя они в Европу не входят!

И нет там конфликта,был переворот умтроеныцспецслужбами Запада,тоесть и Европой.Дальше насалась Гражданская война,сто естественно,позже да Россия вмещалась.

Eduard

Говоря о "конфликте" на Украине Запад пытается обманывать всех,типа Россия напала на Украину,вот ни с того ни с сего.Это когда "напала" в 2013 или в 2014 году? Или в Одессе нащи танки были?