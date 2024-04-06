Без участия Российской Федерации урегулирование украинского конфликта невозможно. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал руководитель правительства Австрии Карл Нехаммер.
Канцлер Австрии: без участия России урегулирование на Украине невозможно
Комментарии
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Eduard
Весь Европейский Союз имеет признак мафии,а во главе босс тупой Байден,хотя они в Европу не входят!
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12 час.
Eduard
И нет там конфликта,был переворот умтроеныцспецслужбами Запада,тоесть и Европой.Дальше насалась Гражданская война,сто естественно,позже да Россия вмещалась.
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12 час.
Eduard
Говоря о "конфликте" на Украине Запад пытается обманывать всех,типа Россия напала на Украину,вот ни с того ни с сего.Это когда "напала" в 2013 или в 2014 году? Или в Одессе нащи танки были?
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12 час.
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