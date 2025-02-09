Экс-игрок СКА Деанджело дважды забил автогол вратарю Сорокину в матче НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Тони Деанджело, ранее игравший за петербургский СКА, забил два автогола в ворота российского вратаря Ильи Сорокина в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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