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Как ВСУ не разбежались при таком моральном разложении?

https://t.me/bloknot_rossiya/53900Смотрю видео, на котором танкисты ВСУ отказываются идти в бой, и не пойму, как ВСУ ещё в принципе сопротивляются при таком жутком моральном состоянии войск?! Замёрзшие, больные, одетые в рваньё, с унылыми глазами, как побитые собаки, а не солдаты.

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